Jogadores do Benfica homenageiam adepto apedrejado

O plantel do Benfica deixou uma mensagem de apoio ao adepto que teve de ser internado depois de o autocarro em que seguia ter sido apedrejado no domingo após a partida contra o Sp. Braga na Luz.

Bruno Simões, de 20 anos, sofreu múltiplas fraturas na face e continua internado num hospital.

No vídeo, o capitão Jardel está com todo o plantel principal junto a uma camisola do clube com o nome do adepto atingido.