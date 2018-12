Boavista. Quatro jogos de suspensão para David Simão

O médio David Simão, do Boavista, foi suspenso por quatro jogos e multado em 919 euros por “injúrias e ofensas à reputação” de agentes desportivos.

Segundo o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, o jogador axadrezado foi punido em dois casos distintos.

O primeiro, que vale três jogos de suspensão e 536 euros de multa, deu-se à saída para o intervalo quando o jogador ofendeu o delegado da Liga.

Depois, já perto do fim do jogo, o mesmo jogador ofendeu o delegado do Moreirense, o que valeu o quarto jogo de suspensão e 383 euros de multa.

Também o treinador adjunto, Alfredo Castro, tem um processo disciplinar, enquanto Fary, o diretor desportivo do Boavista, foi suspenso 16 dias e punido com 765 euros de multa, por “protestos e atitude incorreta para com a equipa de arbitragem”.

Dentro das quatro linhas, o Boavista perdeu 2-1 diante do Moreirense, numa partida em que o central Neris foi expulso e punido com um jogo de suspensão.