Luiz Phellype. Sporting “foi a melhor decisão que tive"

O avançado Luiz Phellype realizou esta quarta-feira o seu primeiro treino como jogador do Sporting.

O reforço de inverno, chegado do Paços de Ferreira, explica que escolheu o Sporting “porque foi quem mais demonstrou interesse, quem me fez acreditar que era uma peça importante. Foi a melhor decisão que tive."

“Estou em Portugal há 5 anos e é a primeira vez num clube do tamanho do Sporting. É uma grande oportunidade na minha carreira", acrescenta.

O brasileiro refere que “se o Sporting me foi buscar é porque acha que tenho condições para ajudar. Já dei provas na I e II Ligas. Acho que posso ajudar o Sporting a conquistar o que quer", acrescenta.

Luiz Phellype diz que Marcel Keizer lhe disse “para estar tranquilo, para ambientar-me ao grupo e que as coisas vão acontecer naturalmente."

O avançado acredita no título. “O futebol do Sporting agrada-me. Desde que o míster novo chegou, o Sporting subiu de patamar, fez mais golos e ganhou mais jogos."

Dost será o adversário direto. Luiz Phellype considera que o holandês é "um jogador com a experiência dele tenta receber quem chega da melhor forma. Vai fazer isso comigo, com o Geraldes e com quem mais chegar."

Luiz Phellype participou no treino solidário dos leões. "Foi especial, bom para conhecer o ambiente. A tendência agora é melhorar”.

No Paços de Ferreira, o jogador de 25 anos somou esta época 9 golos em 15 jogos.