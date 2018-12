​Ligas sauditas lideradas por treinadores portugueses

É um caso raro no futebol: dois treinadores da mesma nacionalidade comandam duas Ligas do mesmo país. Sucede na Arábia Saudita com treinadores portugueses.



Jorge Jesus, no comando do Al Hilal, é o líder da prova. Já no campeonato de sub-20, Bruno Marinho, treinador do Al Faisaly, é o líder atual da classificação.

Em entrevista a Bola Branca, Bruno Marinho comenta a feliz coincidência. “O campeonato está a correr bem. Estamos em primeiro. Só tivemos uma derrota e esperamos não ter mais. Mas o que importa não é o percurso, é terminar em primeiro. O objetivo é dar continuidade ao trabalho, ajudar a desenvolver jogadores para a equipa sénior e ganhar, fazendo uma cultura de vitória no clube. No ano passado ganhamos o campeonato olímpico e agora estamos em primeiro com a perspetiva de sermos campeões”, destaca o treinador.

Saída de Jorge Jesus a meio do contrato com o Al Hilal é "muito difícil"

Jorge Jesus lidera a Liga principal da Arábia Saudita pelo Al Hilal. O segundo no campeonato é Hélder Cristóvão, pelo Al Nassr, e o quarto classificado é Pedro Emanuel, que comanda o Al Taawon.

A imprensa saudita continua a falar do possível regresso de Jorge Jesus a Portugal antes do fim da época, mas Bruno Marinho considera o cenário difícil. “Jorge Jesus vai em primeiro e está a fazer um excelente trabalho, bem como a divulgar a qualidade dos treinadores portugueses. Não só ele como o Hélder Cristóvão e o Pedro Emanuel, que estão nos lugares da frente da Liga saudita, o que é bom para a classe dos treinadores e para o futebol português. No atual contexto, Jorge Jesus sair a meio do contrato parece-me muito difícil porque o clube tem grandes aspirações na Taça dos Campeões Asiáticos. Penso que os dirigentes não estarão dispostos a deixá-lo sair”, argumenta Bruno Marinho.