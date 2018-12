​Caio Lucas na rota de FC Porto e Benfica

Benfica e FC Porto estarão interessados no extremo Caio Lucas. O clube encarnado oferece ao avançado de 24 anos um contrato de quatro épocas. Já os dragões entendem que o brasileiro é o jogador que encaixa no lugar de Brahimi, que está em fim de contrato e pode sair em Janeiro ou em Junho.

Caio Lucas foi considera o segundo melhor jogador do recente mundial de clubes, atrás de Bale do Real Madrid.

Para o treinador Bruno Marinho, que conhece bem Caio Lucas por ser um jogador que atua na Península Arábica, o brasileiro tem qualidade para jogar num grande em Portugal. “Claramente que sim. Trata-se de um jogador tecnicista, rápido e com muita qualidade. Acho que se enquadraria perfeitamente no FC Porto ou no Benfica porque, de facto, é um jogador talentoso e não foi por acaso que foi considerado o segundo melhor do mundial de clubes”, reforça.

O técnico considera, no caso de se concretizar a transferência para a Europa, que lhe falte "apenas a habituação à Europa porque foi do Brasil para os Emirados, mas seria um reforço de grande qualidade técnica para qualquer dos dois clubes e sobretudo para o campeonato português porque iria sobressair de certeza absoluta”.

Caio Júnior, formado no São Paulo, atuou três épocas no Kashima Antlers, do Japão, antes da chegada ao Al Ain, da Arábia Saudita, em 2016. Soma, em dois anos e meio no clube saudita, 106 jogos e 45 golos.