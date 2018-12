Adversário dos dragões na Champions vence em Itália

A Roma, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, regressou às vitórias na Liga italiana ao derrotar o Sassuolo por 3-1.

Em jogo da jornada 18 da Série A, a Roma ganhou com golos de Perotti, Schick e do jovem Zaniolo, que se estreou a marcar com um golaço.

Nos descontos, Babacar reduziu para os visitantes.

Com este triunfo, os romanos sobem ao sétimo lugar e estão a um ponto das posições que dão acesso à UEFA.

Nos outros jogos das 17h00, o Torino venceu o Empoli por 3-0 enquanto SPAL e Udinese empataram 0-0.

Ainda esta quarta-feira jogam Inter de Milão e Nápoles.