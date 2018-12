Bruno Marinho. Al Nassr tem dinheiro para levar Jonas

O treinador português Bruno Marinho, a trabalhar no Al Faisaly, da Arábia Saudita, considera, em entrevista a Bola Branca, que o Al Nassr tem capacidade financeira para contratar o avançado Jonas.

“É um clube grande e com muitos adeptos. A seguir ao Al Hilal, o maior clube é o Al Nassr. São ambos da capital, Riade. O clube tem dinheiro e tradição. Tem também elementos da família real da Arábia Saudita. No início da época demonstraram interesse pelo Jonas e fizeram uma proposta. Este interesse atual não me surpreende porque a equipa está em segundo, na luta pelo campeonato e é orientado pelo Hélder Cristóvão, que conhece bem o jogador e o Benfica. Podem eventualmente oferecer números capazes de seduzir o Jonas. O clube tem muita história e capacidade para pagar ao Jonas um bom contrato”, sustenta.



A imprensa saudita garante que o Al Nassr vai voltar à carga para tentar garantir a contratação de Jonas. Para convencer o avançado dos encarnados, o Al Nassr estará disponível a oferecer um salário avaliado em cinco milhões de euros por temporada.

No entanto, o Benfica não está interessado a abrir mão do seu goleador. Jonas, de 34 anos, renovou contrato com o Benfica até 2020 e já disse que gostaria de jogar no clube da Luz até ao fim da sua carreira.



O Al Nassr, orientado por Hélder Cristóvão, está no segundo lugar do campeonato saudita, a três pontos do Al Hilal, de Jorge Jesus.