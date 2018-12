Começou com o pé esquerdo a experiência do técnico José Gomes em Inglaterra.

O Reading, do segundo escalão do campeonato inglês, perdeu em casa do Millwall, por 1-0, e continua em posição de descida.

O golo dos donos da casa foi logo apontado aos 8 minutos, por Wallace.

A equipa do ex-técnico do Rio Ave terminou com nove jogadores, após as expulsões de Blackett e Bacuna.