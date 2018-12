Rússia acusa Israel de ter colocado em perigo dois voos civis na Síria

O Ministério da Defesa da Rússia acusou esta quarta-feira as Forças Armada de Israel de terem colocado em perigo dois voos civis na Síria, devido a um ataque com misseis contra alvos sírios.

Moscovo não especificou que voos tinham sido ameaçados e Israel não reivindicou o ataque, que deixou três soldados feridos.

Segundo Moscovo, as autoridades sírias conseguiram destruir 14 de 16 mísseis disparados de Israel contra alvos militares naquele país. O sistema antiaéreo usado por Damasco é de fabrico russo e Moscovo tem apoiado o regime de Bashar al-Assad não só na guerra civil que afeta o país há sete anos, mas também no plano internacional e diplomático, servindo de importante aliado contra potencias ocidentais e, neste caso, contra os ataques de Israel.

Apesar de não reconhecer oficialmente a autoria dos ataques de ontem à Síria, Israel reafirma o direito a defender-se do que considera serem ameaças externas, apontando para a crescente influência na Síria do Irão e da milícia xiita Hezbollah, inimigos do Estado judaico.