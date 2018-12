Ronaldo salva Juventus da primeira derrota da época

A Juventus empatou, esta quarta-feira, a duas bolas no terreno da Atalanta, e esteve perto de somar a primeira derrota da temporada no campeonato.

Tal como já tinha anunciado Massimiliano Allegri em conferência de imprensa, Cristiano Ronaldo começou a partida no banco de suplentes, e entrou em jogo apenas aos 65 minutos. João Cancelo falhou a partida por lesão.

A "Vecchia Signora" entrou a vencer logo aos 2 minutos, com um autogolo de Djimsiti. Ainda no primeiro tempo, Zapata restabeleceu o empate aos 24 minutos.

A segunda parte arrancou da pior maneira para a Juventus: aos 53 minutos, Rodrigo Betancur recebeu ordem de expulsão após ver o segundo cartão amarelo e, aos 56 minutos, Zapata bisou na partida.

Cristiano Ronaldo voltou a fazer a diferença e apontou o golo do empate aos 78 minutos, na sucessão de um canto.

Com este resultado, a Juventus continua em primeiro lugar com 50 pontos somados, mas pode ver o Nápoles aproximar-se, em caso de vitória no terreno do Inter de Milão.

Outros resultados:

Bolonha 0-2 Lazio

Cagliari 1-0 Génova

Frosinone 0-0 AC Milan

Fiorentina 0-1 Parma

Sampdoria 2-0 Chievo