Boxing Day arranca com empate do Wolverhampton em Londres

Boxing Day em Inglaterra é sinónimo de futebol e arrancou com um empate a uma bola do Wolverhampton no terreno do Fulham, em Londres.

Apesar do grande domínio da equipa de Nuno Espírito Santo, o Fulham chegou à vantagem aos 74 minutos, por Sessegnon. Já perto do fim, os "Wolves" empataram pela autoria do defesa marroquino Romain Saiss.

Os portugueses Rui Patrício e João Moutinho foram titulares, Rúben Vinagre, Ivan Cavaleiro e Hélder Costa foram suplentes utilizados e Rúben Neves não saiu do banco. Diogo Jota falhou a partida por lesão.

Com este resultado, os Wolves seguem em 9º lugar, à condição, com 26 pontos, mas podem cair até 12ª posição, mediante os outros resultados do dia.