Real Sociedad troca de treinador

A Real Sociedad anunciou, esta quarta-feira, o despedimento do treinador Asier Garitano.

O técnico de 49 anos tinha chegado este ano ao emblema basco, depois de cinco temporadas no Leganés, mas os resultados desportivos ditaram a saída do técnico. A Real Sociedad ocupa a 15ª posição com apenas 19 pontos em 17 jornadas disputadas.

Em comunicado, o clube espanhol onde joga o internacional português Kevin Rodrigues agradeceu a Garitano pela "dedicação e profissionalismo", e anunciou também que Imanol Alguacil será o próximo treinador da equipa.

Alguacil é antigo jogador do clube, que representou entre 1989 e 1998 e desde 2015 que ocupava a função de treinador da equipa B do clube.

O agora novo treinador da equipa principal da Real Socidad já tinha assumido o comando técnico da equipa de forma interina no final da temporada passada.