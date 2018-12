Famílias de mineiros indianos presos no subsolo há duas semanas aguardam "milagre"

Equipas de resgate e salvamento indianas continuavam esta quarta-feira a tentar estudar uma maneira de resgatar 15 mineiros de uma mina de carvão onde estão presos há 13 dias, em Ksan, na província de Meghalaya.

Os 15 trabalhadores ficaram encurralados na mina a 13 de dezembro, altura em que foi dado o primeiro alerta. Duas semanas depois, as famílias aguardam um "milagre" numa altura em que especialistas dizem que as possibilidades de salvar os mineiros são reduzidas dada a quantidade de chuva que encheu a mina ilegal.

"Só com a graça de Deus e com um milagre é que eles vão conseguir aguentar com vida" até ao resgate, declarou à Reuters Kyrmen Shylla, ministro provincial de gestão de catástrofes.

As operações de resgate que estavam em curso há quase duas semanas tiveram de ser suspensas no domingo, após chuvas torrenciais que levaram à subida do nível da água num rio próximo do local do incidente.

Uma equipa de cerca de 100 especialistas da Força Nacional de Resposta a Desastres tem estado acampada ao lado da mina, mas as operações têm sido complicadas dada a falta de equipamento sofisticado adequado, declarou o chefe dessa missão de resgate, S. K. Shastri.

A mina é antiga e está a ser explorada ilegalmente, à semelhança de outras na província de Meghalaya, em que os trabalhadores, incluindo crianças, têm de descer centenas de metros por escadas de bambu para retirar o carvão, o que aumenta o risco de acidentes.