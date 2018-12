"FC Porto é a equipa ideal para Carlos Vinícius"

Com o mercado de inverno a aproximar-se, o jornal "A Bola" revela que o FC Porto estará interessado em Carlos Vinícius, avançado de 23 anos do Rio Ave, emprestado pelo Nápoles. Filipe Martins cruzou-se com o brasileiro na temporada passada em Massamá, onde o goleador chamou à atenção ao serviço do Real Sport Clube.

No Rio Ave, Vinícius leva um total de 13 golos em 15 jogos, e marcou frente ao FC Porto na última jornada, exibição que terá cativado o interesse de Sérgio Conceição. Para Filipe Martins, em declarações a Bola Branca, Vinícius encaixaria de forma perfeita no xadrez do técnico portista:

"É a equipa ideal para ele. Tem aquele espírito guerreiro que as pessoas do Norte tanto apreciam. O modelo de jogo do Sérgio Conceição é um modelo muito agressivo em relação à última linha defensiva adversária, é um modelo que procura muito a profundidade e nesse especto é o ponto mais forte do Carlos. É realmente a facilidade que ele tem para se isolar e procurar as costas da defesa adversária, porque é muito explosivo e é muito rápido, e acho que ele tem tudo para se impor, que seja no FC Porto, ou noutro grande".

O atual treinador do Mafra acredita que Vinícius tem uma "grande margem de progressão" e "estabilidade emocional para crescer e acrescentar algo importante no FC Porto". A sua "grande capacidade física" leva Filipe Martins a compará-lo a Marega:



"Tem um bocadinho mais de Marega do que propriamente Aboubakar. É com um poder físico muito forte, e acima de tudo tem uma velocidade acima da média para a estrutura física que tem".

Filipe Martins recorda ainda o momento em que chegou ao Real Massamá e a humildade que o levou a evoluir de forma tão rápida:

"Quando chegou não deixou ninguém indiferente, mas tinha de se adaptar ao futebol europeu, e nesse aspeto acho que foi a grande vantagem que teve, a adaptação muito rápida. É um miúdo muito inteligente e muito humilde. Gosta de ouvir os ensinamentos dos treinadores e dos colegas mais velhos".

O antigo treinador do Real Massamá acredita que era uma questão de tempo até Carlos Vinícius dar um salto, como assinar pelo Nápoles:

"Se há um ano e meio me perguntassem se ele ia assinar no final da época pelo Nápoles, eu iria dizer que não era fácil porque era um salto muito grande, mas via-se nele que mais tarde ou mais cedo podia dar um passo para um patamar diferente. Se calhar foi mais cedo do que as pessoas estavam à espera, mas nestas situações não há timing certo, há oportunidades, e de certeza absoluta que se ele tiver essa oportunidade não a vai rejeitar".