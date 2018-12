Greve nos impostos pode levar a congelamento de contas de empresas

A greve dos trabalhadores dos impostos e alfândegas está a ter grande adesão, segundo o sindicato. A garantia foi dada à Renascença pelo presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos.

Paulo Ralha aponta para serviços das finanças encerrados e impactos na atividade económica, como exemplo empresas que podem ver as suas contas congeladas por falta da guia para fazer o pagamento.

“Nas empresas ou nos indivíduos que têm planos de prestações de pagamentos, e não tendo o guia para fazer o pagamento, e por isso não efetuando esse pagamento, entram em incumprimento e as suas contas podem ser congeladas no dia seguinte. Isso pode afetar a atividade económica dessas empresas”, explica.

“Ao nível dos contribuintes os efeitos podem ser menores, mas tem sobretudo a ver com quem se deslocar a um serviço de Finanças para tratar de assuntos a ver com o património, ou com o IRS, pode não conseguir, porque não estão ao serviço trabalhadores suficientes para prestar o atendimento”, diz ainda.

De resto, Paulo Ralha aponta para serviços das Finanças encerrados, e impactos no aeroporto de Lisboa.

“Há muitos serviços encerrados por todo o país. Até o aeroporto de Lisboa está a ser afetado, não está a ser efetuado, aos turistas de fora do espaço Schengen. Todos os dados que temos até agora indiciam uma grande adesão, fruto da insatisfação de todos os trabalhadores das alfândegas e dos impostos, até hoje.”

Esta é uma greve que se prolonga até ao último dia do ano, contra o atraso na negociação das carreiras com o Governo.

Paulo Ralha fala na necessidade de unificar com urgência as três direções nacionais da Autoridade Tributária. “Desde 2012 que estamos à espera de um diploma que unifique três direções-gerais que foram fundidas, a dos impostos, das alfândegas e da informática.”

“É urgente que essa fusão se faça através de um diploma de carreiras, para unificar as carreiras e para permitir que a Autoridade Tributária e Aduaneira funcione como um corpo e não como três corpos separados que, muitas vezes, até entram em duplicação de gastos, de estruturas e de funções, o que é completamente irracional nos dias que correm”, diz Paulo Gralha.

Para além da greve dos trabalhadores dos impostos e alfândegas, estão agendadas mais duas greves, nomeadamente uma paralisação de três dias dos trabalhadores dos registos e do notariado e outra dos funcionários administrativos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.