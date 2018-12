Agências de notícias elegem Djokovic como desportista europeu do ano

O tenista Novak Djokovic foi eleito o desportista europeu do ano pelas 23 agências de notícias europeias, numa eleição promovida pela PAP, da Polónia.

O sérvio regressou este ano ao topo do "ranking" mundial ATP e venceu o US Open, o torneio de Wimbledon e também os Masters 1000 de Xangai e Cincinatti.

Djokovic venceu o prémio com 145 pontos, mais 13 do que o segundo classificado, Luka Modric, e mais 31 do que Lewis Hamilton, campeão do mundo de Fórmula 1, que fecha o pódio.

Esta é a terceira vez que o tenista vence o galardão, depois de 2011 e 2015. Cristiano Ronaldo, que foi o primeiro futebolista a vencer o prémio em 2016, ficou em 19º lugar, com apenas 20 pontos, atrás dos campeões do Mundo Kylian Mbappé e Griezmann.

Os 20 mais votados no prémio:

1. Novak Djokovic (Ténis), 145 pontos

2. Luka Modric (Futebol), 132 pontos

3. Lewis Hamilton (Fórmula 1), 114 pontos

4. Ester Ledecka (Snowboard), 74 pontos

5. Martin Fourcade (Biatlo), 69 pontos

6. Marcelo Hirscher (Esqui alpino), 67 pontos

7. Marit Bjoergen (Esqui nórdigo), 59 pontos

8. Antoine Griezmann (Futebol), 43 pontos

9. Kevin Mayer (Atletismo), 40 pontos

10. Simona Halep (Ténis), 39 pontos

11. Kamil Sotch (Esqui nórdico), 39 anos

12. Luka Doncic (Basquetebol), 36 pontos

13. Dina Asher-Smith (Atletismo), 31 pontos

14. Geraint Thomas (Ciclismo), 30 pontos

15. Sarah Sjoestroem (Natação), 25 pontos

16. Kylian Mbappé (Futebol), 24 pontos

17. Marc Marquez (MotoGP), 22 pontos

18. Jacob Ingebrigtse (Esqui nórdico), 22 anos

19. Cristiano Ronaldo (Futebol), 20 anos

20. Alexander Ovetchkin (Hóquei no gelo), 16 anos