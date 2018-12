Coates: "Queremos conquistar todos os títulos"

Sebastian Coates, central uruguaio do Sporting, deixou elogios à filosofia de Marcel Keizer, novo treinador dos leões, e explicou os motivos que o levaram a ficar em Alvalade depois dos ataques em Alcochete.

Em entrevista ao jornal "O Jogo", o defesa explicou o que pede o novo técnico holandês à equipa e deixou elogios ao trabalho desenvolvido até agora: "Ele pede-nos para atacar e marcar golos. Os treinos são bons e intensos e isso ajuda-nos a melhorar fisicamente".

"Queremos sempre ser os protagonistas em todos os jogos e é uma filosofia que não vamos mudar, é a melhor mentalidade. Queremos continuar neste caminho de luta e nunca nos vamos render. A nossa ambição é conquistar todos os títulos", adiciona.

Coates acredita que a equipa tem provado que o Sporting nao "é o mais débil", como "todos diziam no início da época", e explicou o que o levou a querer ficar no Sporting depois do ataque no dia 15 de maio, no centro de treinos de Alcochete:

"Estávamos todos magoados. Fui para o Mundial, falei com a minha família e pensei que a maioria não podia ser responsável pelo ato de uma minoria. Foi um clube que sempre me tratou muito bem e me abriu as portas. Optei por continuar por tudo o que fizeram por mim. Tive de dar outra oportunidade ao clube".

O futuro de leão ao peito

O central uruguaio tem contrato com os leões até 2022 e falou sobre uma eventual saída de Alvalade no final do atual vínculo:

"Não estou a planear acabar a carreira aí. Hoje estou bem aqui, assim como a minha família. Quando chegar o momento veremos o que é melhor a nível pessoal, e também para o clube. Nesse momento o clube pode já não querer contar comigo. Veremos, eu acho que tenho de viver o presente e preocupar-me com o agora, e não pensar tanto no que será o futuro”, declara.

Coates afirma que ainda não foi proposta a renovação com a equipa de Marcel Keizer, e diz-se tranquilo ao que está para vir: “Não sei como será mais para a frente, mas vou continuar pelo menos até aos 31 anos e depois veremos”.