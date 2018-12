Tribunal arbitral desconhece se foram cumpridos serviços mínimos nos comboios

O tribunal arbitral que decretou os serviços mínimos para a recente greve dos trabalhadores da CP desconhece se houve ou não incumprimento.

Em declarações à Renascença, Bacelar Gouveia disse que se se comprovar que não houve cumprimento, está-se perante uma ilegalidade.

“O tribunal desconhece se a decisão foi cumprida ou não, mas se se verificar que houve uma situação de incumprimento, ela pode ser de uma ou de ambas as partes, isto é, da própria empresa que não colocou os comboios ao serviço dos utentes, ou dos trabalhadores não terem comparecido como devem, de acordo com os serviços mínimos que foram decretados”, explica.

“Tem de ser averiguado, é uma violação da decisão do tribunal, que é judicial, obrigatória, definitiva e que tem de ser respeitada.”

Questionado sobre se, na quadra de Natal, se justificaria ter decidido por uma requisição civil em vez de serviços mínimos, Jorge Bacelar Gouveia escusou-se a comentar.

No que diz respeito à circulação de comboios, a situação já tende a normalizar-se.

Cerca de dois terços das ligações ferroviárias previstas entre as 00h00 e as 08h00 desta quarta-feira foram cumpridas, com 175 comboios a circular, mas apenas nos Urbanos do Porto a situação está normalizada, segundo a CP.

As consequências da greve dos trabalhadores da CP, que começou às 12h00 de segunda-feira e terminou à meia noite de terça-feira, ainda se fazem sentir hoje de manhã na circulação ferroviária e, entre as 00h00 e as 8h00, circularam 175 comboios, dos 256 previstos.

Segundo fonte da empresa, no serviço de Longo Curso, dos 14 comboios previstos realizaram-se seis, no Regional cumpriram-se 35 dos 75 previstos e nos Urbanos de Lisboa realizaram-se 84 das 117 ligações previstas.

Apenas nos Urbanos do Porto a circulação está totalmente reposta, com todas as 50 ligações previstos entre as 00h00 e as 08h00 desta quarta-feira a serem efetuadas.

A paralisação foi convocada pelo Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI) e pela Associação Sindical das Chefias Intermédias de Exploração Ferroviária (ASCEF), que contestam o “incumprimento do acordado com o Governo, em setembro de 2017, referente ao recrutamento de 88 trabalhadores operacionais […] da área comercial itinerante e para as bilheteiras da CP".

As duas estruturas sindicais afirmam que o executivo e a CP estão em "incumprimento para com os trabalhadores" que representam na negociação da contratação coletiva desde 1 de outubro deste ano, referindo que “têm realizado várias iniciativas e apelos junto da empresa e do Governo para que o processo negocial fosse concretizado, não tendo até ao momento obtido qualquer respostas às propostas do Acordo de Empresa e regulamento de carreiras apresentadas".

Conforme anunciado na sexta-feira, os serviços mínimos da greve dos trabalhadores da CP incluíram a circulação de quase 190 comboios nos serviços urbanos de Lisboa, nos urbanos do Porto, na Linha de Cascais e na Linha de Setúbal.