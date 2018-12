LeBron vinga final da NBA e vence Warriors

Os Los Angeles Lakers bateram os Golden State Warriors, esta madrugada, por 127-101, em casa do campeão em título.

LeBron James vingou o "sweep" de 4-0 na final da NBA da temporada passada, quando na altura ainda representava os Cleveland Cavaliers. Esta época, vestido de amarelo e roxo, LeBron somou 17 pontos e 13 ressaltos em 21 minutos, antes de lesionar no terceiro período.

Kyle Kuzma fez 19 pontos e Zubac registou um duplo-duplo, com 18 pontos, 11 ressaltos e dois bloqueios. Do lado dos Warriors, destacou-se Andre Iguodala, que vindo do banco apontou 23 pontos e cinco ressaltos. Curry apontou "apenas" 15 pontos, e Klay Thompson não foi além dos cinco.

Com este resultado, os Lakers chegaram à vitória número 20 da temporada, e subiram ao quarto posto da conferência oeste. Os Warriors perderam pera 12ª vez esta época, mas continuam no segundo posto.

Na noite de Natal entraram ainda em campo mais oito equipas, com destaque para as vitórias dos Boston Celtics, que receberam e bateram os Philadelphia 76ers por 121-114, com Kyrie Irving a dominar a partida com 40 pontos e dez ressaltos.

No Texas, os Houston Rockets bateram os Oklahoma City Thunder por 113-109, com James Harden também a ultrapassar a marca dos 40 pontos.

Outros resultados:

New York Knicks 95-109 Milwaukee Bucks

Utah Jazz 117-96 Portland Trail Blazers