"Pilar no Braga", Dyego Sousa tem "condições para dar o salto" para o Sporting

Dyego Sousa poderá ser uma peça importante no ataque do Sporting, pelas qualidades técnicas e humanas que detém mas sempre e quando Marcel Keizer assumir uma mudança tática que permita o convívio do brasileiro com o Bas Dost. Pelo menos é o que sustenta quem bem conhece o jogador.

De acordo com o diário desportivo A Bola desta quinta-feira, os leões estão a estudar a eventual contratação do melhor marcador da Primeira Liga (11 golos), de 29 anos. O esforço financeiro, devido à valorização do goleador, será o principal entrave ao sucesso da investida verde e branca.

Para Lázaro Oliveira, ninguém pode duvidar do sustento do perfil construído pelo próprio Dyego Sousa para a chegada a um "grande" do futebol português. Mas uma coisa é chegar e outra totalmente distinta é a afirmação. E nessa matéria, terá Keizer a palavra decisiva.

"O Dyego sousa acaba por ser uma das grandes figuras do campeonato, é um jogador que tem confirmado tudo o que se esperava dele. Neste momento, o Dyego Sousa é um dos pilares da equipa do Braga, por isso é um jogador com condições para dar o salto para uma equipa grande.

"E com condições para chegar ao Sporting e conseguir convencer Marcel Keizer mudar o sistema tático que tem apresentado, juntando-se na frente a Bas Dost? Depende das ideias de jogo do treinador do Sporting. Penso que até ao momento não tem passado por jogar com dois avançados, mas se realmente Dyego Sousa fizer parte do plantel do Sporting, é um jogador com condições para ajudar a equipa do Sporting. Jogando neste modelo da equipa do Sporting, dificilmente alguém fará sombra a Bas Dost, ou alguém tirará o lugar de Bas Dost", salienta, em entrevista a Bola Branca.