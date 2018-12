"Deixei muito dinheiro para trás para regressar ao Sporting"

O capitão do Sporting, Nani, está satisfeito com o regresso a Alvalade aos 32 anos e acredita que ainda é "muito cedo" para falar numa eventual corrida pelo título.

Em longa entrevista ao jornal "Record", o internacional português fala sobre a opção de uma terceira passagem por Alvalade, e relaciona com os ataques em Alcochete, em maio: "O que aconteceu no clube deu-me ainda mais força para vir. Queria estar tranquilo e desfrutar de jogar futebol. Tinha mesmo de ser aqui, em casa, no meu clube. Foi aqui que cresci e saltei para grandes palcos".

Ainda assim, Nani admite que recusou muito dinheiro para jogar no Sporting. "Deixei muito dinheiro para trás, mas já não é a primeira vez. Quando fui para o Valência tinha propostas milionárias da China, que bateu muitas vezes à porta".

"Nasci para jogar futebol, é a minha paixão, se não tivesse já ganho muito dinheiro, poderia ir para a China, mas como já ganhei algum, posso dar prioridade à família e a mim, como jogador", adicionou.

Desde que Marcel Keizer assumiu o comando técnico dos leões, o Sporting tinha vencido sete jogos consecutivos até cair em Guimarães, na última jornada, por 1-0, derrota desvalorizada por Nani, que ficou de fora por lesão:

"A derrota não vai afetar o nosso crescimento porque os processos continuam a ser assimilados, e esse crescimento não vai sair beliscado. O treinador já nos tinha dito que não iríamos ganhar sempre, não há drama. Vamos trabalhar para voltar às vitórias".

Cinco pontos atrás do líder FC Porto, Nani acredita que ainda é muito cedo para se falar em corrida ao título: "A meio da segunda volta sim, se estivermos nesa posição, a dois pontos do líder, por exemplo. Aí sim poderemos falar de título. Por agora, há muita corrida pela frente e temos é que mostrar qualidade, evolução e humildade".

Sporting terminará a época no terreno do Estádio do Dragão, frente ao FC Porto, jogo que se fosse a valer pelo título, Nani em a certza que o Sporting seria campeão:

"Quem não sonha em ser campeão no Dragão? Seria 'top'. Se me dessem a escolha de ir disputar o jogo do título ao Dragão, assinava já, e ganhávamos", garantiu.