Os jornais desportivos nacionais fazem manchete esta quarta-feira com três entrevistas a jogadores em destaque no campeonato: Nani, Coates e Gedson Fernandes.

O jornal "O Jogo" faz capa com o central uruguaio, que acredita que o Sporting será "sempre protagonista". "Somos muito bons e vamos para cima de qualquer equipa", pode ler-se.

Já o jornal "A Bola" falou com o médio Gedson, que pede um "2019 em grande" e aponta para os festejos do título no Marquês como o "único desejo". Ainda em destaque na capa desta quarta-feira está o interesse do FC Porto em Carlos Vinícius, avançado emprestado pelo Nápoles ao Rio Ave, e o do Sporting em Léo Jardim, guarda-redes brasileiro também do emblema de Vila do Conde.

O capitão do Sporting, Nani, esteve à conversa com o "Record", onde admitiu que "nunca se sentiu tão bem numa equipa", e deixa ainda elogios ao colega de posição Jovane Cabral, que "cresceu muito".