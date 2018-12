Itália. Sismo de 4.8 abala Sicília e faz 28 feridos

Um sismo com a magnitude de 4,8 na escala de Richter sacudiu esta madrugada, pelas 03h18 (02h18 em Lisboa), a província italiana de Catânia, na Sicília, fazendo 28 feridos ligeiros.

O abalo gerou o pânico entre os residentes, com muitos a fugirem para as ruas. As pessoas que ficaram feridas sofreram pequenas escoriações devido à queda de objetos.



Algumas casas antigas e outras devolutas acabaram por ruir parcialmente na localidade de Fleri e Zafferana Etnea.

O sismo está associado ao vulcão Etna, que entrou em atividade nos últimos dias. O abalo sísmico teve o epicentro junto às localidades de Viagrande e Trecastagni, a uma profundidade de um quilómetro, de acordo com o Observatório do Instituto Nacional de geofísica e Vulcanologia.

Desde que o vulcão do Monte Etna entrou em erupção nesta segunda-feira já foram sentidos dezenas de tremores de terra.