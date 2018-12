EUA. Morte de segunda criança migrante motiva exames médicos em todos os menores

A 8 de dezembro, uma menina de sete anos, também da Guatemala, morreu de desidratação. A criança apresentava igualmente febre e náuseas. Tal aconteceu dois dias após ter atravessado ilegalmente, com a família, a fronteira do México para os Estados Unidos.

A criança, que estava detida com o pai desde segunda-feira, foi transportada para um hospital em Alamogordo, no Estado do Novo México, com febre e sintomas de uma constipação. Foi diagnosticada uma gripe e febre, sendo-lhe receitado amoxicilina e ibuprofeno.

As autoridades norte-americanas anunciaram novos procedimentos médicos nos centros de detenção para imigrantes após a morte de uma criança de oito anos, oriunda da Guatemala, depois de ter sido detida pela autoridade de vigilância das fronteiras, no Novo México.

Depois destes dois incidentes, as autoridades norte-americanas informaram que introduziram novas medidas nos centros de detenção e prevêem realizar exames médicos a todos os menores até aos dez anos.

Na investigação que está curso, relacionada com a primeira morte, membros do Congressional Hispanic Caucus, composto por democratas de ascendência hispânica, denunciaram as más condições do centro de detenção de Lordsburg. De acordo com o congressista Ben Ray Lujan, não existe água corrente nos centros, há apenas duas casas de banho portáteis e os pais e as crianças são detidas em celas “desumanas”.

No dia de Natal, o Presidente dos Estados Unidos reafirmou a segurança das fronteiras, desejou um feliz Natal a todos, “até aos Fake News Media”, disse que o país estava “a ir muito bem”.