PCP critica política do Governo que "dificulta a vida das pessoas"

Jorge Pires, dirigente do PCP, contrariou as afirmações do primeiro-ministro, António Costa, na sua mensagem de Natal e salientou que o Governo tem tido "uma política que dificulta a vida das pessoas".

Na sua mensagem, Costa ressalvou que não se ilude com os números, mas salientou que Portugal está melhor desde que assumiu o poder. Aos jornalistas, esta terça-feira, Jorge Pires assinalou as contradições entre o discurso do primeiro-ministro e aquilo que é feito na prática.

"Ao contrário do que o primeiro-ministro afirma, assistimos a uma política que dificulta a vida das pessoas, nomeadamente no Serviço Nacional de Saúde e na escola pública. O crescimento económico está muito aquém das necessidades do país e só é possível com uma política económica e de esquerda", afirmou Jorge Pires.