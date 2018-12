Marisa Matias pede mais investimento no combate ao défice social

Marisa Matias, eurodeputada e cabeça de lista do Bloco de Esquerda às eleições europeias, pede mais investimento no combate ao défice social, na reação à mensagem de Natal do primeiro-ministro, António Costa.

Em conferência de imprensa, a eurodeputada sublinhou que a "obsessão" do Governo de ir além das metas estabelecidas por Bruxelas é "preocupante", porque "há défice social".

"O que estamos a fazer é não combater a pobreza por todos os meios e não investir no Serviço Nacional de Saúde. O défice social é o principal défice ao qual devemos responder. Não podemos, de maneira nenhuma, volta a situações que se provaram erradas. Temos de investir", frisou Marisa Matias.

Na sua mensagem de Natal, António Costa defendeu que os portugueses não se devem iludir com os números, porque ainda há "níveis elevados de pobreza".