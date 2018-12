Cardeal Patriarca desafia os cristãos a cumprir o Natal

O Cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, desafia os cristãos a cumprir o Natal, não apenas durante a quadra natalícia, mas de forma continuada, acolhendo assim "o presente absoluto de Deus".

Esta terça-feira, na homilia do dia de Natal, realizada na Sé Patriarcal de Lisboa, D. Manuel Clemente admitiu que o Natal "não é fácil". No entanto, pediu que não se reduza a época natalícia "a meras iluminações da quadra, ou a distrações que por vezes a contradizem em absoluto".

"Há Natal de Cristo a cumprir em muito lado e aqui bem perto. Sabemos bem onde havemos de O receber, acolhendo todos aqueles com quem especialmente se identifica: os mais pobres, os mais sós, os mais frágeis, tenham o nome que tiverem e venham donde vierem, na vasta geografia do mundo", sublinhou o Cardeal Patriarca de Lisboa.

"Respondamos a tal expetativa. Façamo-lo já hoje, aqui e onde formos, filhos de Deus em Cristo, pela atenção aos outros, pelo cuidado de cada um, pela caridade ativa. É uma altura de muitos 'presentes', no sentido corrente do termo. Seja altura, isso sim, para acolhermos o presente absoluto de Deus, que quer nascer nas nossa vidas, para haver Natal no mundo inteiro", pediu.

D. Manuel Clemente desejou felicidade a todos no dia de Natal, "como Cristo nos quer e nos merece". O Cardeal Patriarca salientou que os cristãos devem acreditar em Jesus Cristo "mesmo quando parece demasiado o que diz e grande demais o que pede" e "receber a Cristo e como Ele se oferece, em continuado Natal".

"Como em cada pessoa que nos cerque ou procuremos, simples naquilo que é – ou ainda não é – e desprovida do que não tem e devia ter, no que respeita à vida, à companhia e ao bem-estar. Como no Evangelho se apresenta, tal e qual, e sem o truncarmos no que propõe e exige", afirmou D. Manuel Clemente, frisando que é esse o caminho para a "filiação divina".

"Do Natal à Páscoa está o caminho aberto. Importa que o percorramos, porque tudo espera que o Evangelho de Cristo finalmente aconteça, convincente e pleno, e já nas nossas vidas", completou o Cardeal Patriarca.