Obras na ala pediátrica do Hospital de São João arrancam em 2019

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, garantiu, esta terça-feira, que as obras na ala pediátrica do Hospital de São João, no Porto, vão arrancar até ao final de 2019.

Marcelo Rebelo de Sousa tinha anunciado a visita àquela unidade de saúde no dia de Natal e cumpriu a promessa. No final da visita, que durou cerca de quatro horas, o Presidente salientou que "o que é necessário para haver o ajuste direto respeita ao primeiro semestre de 2019, porventura antes de junho de 2019, o que significa que há condições para a obra poder arrancar até ao fim do ano".

O Hospital de São João tem há dez anos um projeto para construir uma ala pediátrica. Porém, até agora, o serviço tem sido prestado em contentores. Em janeiro de 2017, o Ministério da Saúde aprovou a construção da ala pediátrica, com um investimento de aproximadamente 20 milhões de euros.

Marcelo quer ver prazos cumpridos



Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou esperar que se cumpram, definitivamente, os prazos anunciados.

"Quando falamos de um prazo, naquilo que vai ser feito logo sejam disponibilizadas e libertadas instalações para a transferência do que há de mais urgente no domínio da pediatria para o edifício principal, tudo isso são coisas muito precisas. E é bom que neste dia de Natal, em que nos vivemos tempos em que normalmente as notícias são mais mas do que boas, haja uma noticia boa em relaçã à nova fase de uma causa que é de tanta gente", sublinhou.



O facto de o processo dar um "passo em frente decisivo" é uma "razão de alegria" para Marcelo, que esteve no São João "quando a causa estava no seu início", em 2010.

Ministra da saúde projeta datas



A ministra da saúde, Marta Temido, acompanhou a visita do Presidente da República. Aos jornalistas, apontou os prazos para que as obras possam começar até ao final de 2019.

"Abril, conclusão do projeto. Depois, um período que será de um mês, um mês e meio, para a conclusão do projeto. De seguida, o ajuste direto para a realização da obra, esperando-se que seja possível que ainda este ano [2019] a obra possa avançar e, depois, o prazo previsível para a obra são 24 meses", revelou a ministra.

Marcelo Rebelo de Sousa acredita que, a partir de março de 2019, as crianças da pediatria oncológica e da pediatria cirúrgica possam ser transferidas para espaços do edifício central.