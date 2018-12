Carro armadilhado faz dois mortos e 11 feridos no Iraque

Um atentado com um carro armadilhado fez pelo menos dois mortos e 11 feridos, na cidade de Tal Afar, no Iraque, segundo o exército daquele país. O autodenominado Estado Islâmico reivindicou o ataque.

Tal Afar, que se situa a cerca de 80 quilómetros de Mossul, é um antigo bastião do grupo terrorista.

A cidade viveu ciclos de violência sectarista entre os sunitas e os xiitas, após a invasão dos Estados Unidos ao Iraque, em 2003, e produziu alguns dos comandantes mais experientes do Estado Islâmico.

A cidade estava desde o controlo do Estado Islâmico desde 2014, até que foi reconquistada pelas forças de segurança do Iraque, com apoio da coligação liderada pelos EUA, em agosto de 2017, tendo sido a última zona a ser retomada no norte do Iraque. Atualmente, o maior foco de conflito encontra-se junto à fronteira com a Síria.