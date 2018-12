O Reino Unido vai adotar sistemas de deteção de drones para evitar que se repitam situações como aquela que se viveu nos últimos dias no aeroporto de Gatwick, em Londres. Centenas de voos foram cancelados devido à presença de um destes aparelhos na pista, afetando milhares de passageiros, numa das épocas de maior atividade do ano.

O anúncio foi feito esta terça-feira pelo secretário de Estado da Segurança, Ben Wallace, que ainda não apontou uma data para a implementação do novo sistema.

“A grande proliferação destes aparelhos, juntamente com os desafios de adotar medidas militares em ambiente civil, faz com que não haja soluções fáceis” para este problema, sublinhou Wallace.



“No entanto, posso dizer que agora podemos usar sistemas de deteção em todo o Reino Unido para combater estas ameaça”, afirmou.

O secretário de Estado alertou, ainda, para as “graves condenações” que serão aplicadas a quem usar drones com fins criminosos e mostrou-se confiante de que a polícia conseguirá localizar os responsáveis que provocaram o caos no aeroporto de Gatwick.

Na passada quinta-feira, todos os voos em Gatwick, o segundo maior aeroporto britânico, depois de Heathrow, ficaram suspensos e mais de 100.000 passageiros foram afetados. O incidente obrigou o Governo a mobilizar o exército para localizar os dispositivos voadores por controlo remoto, sem que até agora se tenha esclarecido as circunstâncias do acontecimento.