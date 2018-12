Encontrada bandeira do Estado Islâmico junto a local de possível ataque em Berlim

A polícia alemã revelou, esta terça-feira, ter encontrado uma bandeira do autodonominado Estado Islâmico junto a uma linha de comboios em Berlim.

A indicação foi avançada pela Reuters, que cita fonte policial que investiga indícios de um possível ataque. Os investigadores tentam perceber se haveria eventuais motivações políticas por trás desta suposta tentativa de atentado.

No passado domingo, foram detetados danos naquela infraestrutura ferroviária, nomeadamente cortes a dois cabos. Os investigadores tentam estabelecer uma ligação entre esta descoberta de uma bandeira do Estado Islâmico e os danos feitos no domingo à estrutura.

A polícia alemã também informou que ainda não é claro se há ligação entre este caso de Berlim e outro parecido na Baviera, onde segundo a Reuters um grupo de suspeitos não identificados tentou danificar ou, até, descarrilar um comboio de alta velocidade com um cabo de aço, em outubro.