Natal bateu recorde na rede multibanco

O máximo foi atingido por volta do meio-dia, altura em que foram registadas 281 operações por segundo nas caixas multibanco ou nos terminais das lojas do país.

Os dados foram avançados pela SIBS, a empresa responsável pela gestão da rede multibanco em Portugal.

O anterior máximo tinha acontecido no dia 23 de dezembro deste ano, com um total de 263 operações por segundo.

Os valores de 2018 ainda não são conhecidos, mas no ano passado as compras de Natal e Ano Novo feitas com pagamentos eletrónicos atingiram os 4,5 mil milhões de euros, 12,5% mais do que em 2016. Com levantamentos nas caixas automáticas, o valor ultrapassou os 7,6 mil milhões de euros em 2017.