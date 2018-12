Quique Flores vai treinar na China

A equipa do Shanghai Shenhua, da Superliga chinesa, anunciou esta terça-feira a contratação do espanhol Quique Flores, que já treinou o Benfica.

Quique Flores, de 53 anos, estava sem trabalho desde abril, quando foi despedido pelo Espanhol de Barcelona.

O técnico espanhol abraça mais uma experiência no estrangeiro, depois de orientar o Benfica, o Watford de Inglaterra e de uma passagem pelos Emirados Árabes Unidos.

Quique Flores vai assumir os comandos do Shanghai Shenhua, equipa que terminou a última Superliga chinesa no sétimo lugar, a 30 pontos do campeão Shanghai SIPG, do português Vítor Pereira.