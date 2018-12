U2 tocam para os sem-abrigo na véspera de Natal

Os U2 celebraram o Natal com um concerto surpresa para os sem-abrigo da cidade irlandesa de Dublin.



O vocalista Bono e o guitarrista The Edge foram a grande sensação de um evento anual de caridade organizado pela associação Simon Community.

Tocaram um tema do seu último disco e dois hinos de Natal: “O Holy Night” e “O Night Divine”.

O mini-concerto, junto a um teatro de Dublin, terminou com Christmas (Baby Please Come Home), original de Darlene Love.

"À medida que os baldes vão passando, enchem-no de prata, encham-nos de esperança. Esta é a época da esperança", disse Bono à multidão.

Esta não é a primeira vez que membros dos U2 marcam presença na festa dos sem-abrigo de Dublin, que serve também para angariar fundos para ações de apoio aos mais carenciados da cidade.