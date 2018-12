​Arcebispo de Braga defende comunidade “onde todos se sintam acolhidos”

O arcebispo de Braga, D. Jorge Ortiga, desafia os católicos a serem uma voz ativa na resolução dos problemas da sociedade e a “semearem” a palavra de esperança de Jesus Cristo.



Esta terça-feira, na homilia do dia de Natal realizada na Sé Catedral de Braga, D. Jorge Ortiga falou do Natal como um “dom de Deus” e um “tesouro a ser acolhido com todo o cuidado e ser partilhado”, com a “perseverança de quem semeia e aguarda pelos frutos”.

“O Natal é uma semente a ser lançada pelos cristãos para o nascimento de um mundo diferente.”

O prelado defende uma comunidade “onde todos se sintam acolhidos” e, para isso, é preciso não ter medo de dar o passo em frente e “sermos nós próprios missão, em todos os pormenores da vida”.

O arcebispo de Braga apela aos católicos que “semeiem” sempre a palavra de Deus no seu dia a dia. Mesmo que “o solo pareça recusar as sementes”, “acredita que o teu futuro dará frutos”, sublinha.

“Semeia, irmão! Semeia sempre! Ainda que chamem louca a essa tua vontade insistente de semear, queiram emudecer a tua voz e fazer-te calar. Nesta vasta seara chamada terra, semeia sobretudo a esperança, a liberdade, a fraternidade, a justiça, a concórdia e a paz. Semeia pão, vida, educação.”

Num tempo de Natal muitas vezes marcado pelo consumismo, D. Jorge Ortiga pede a todos que não se esqueçam “de partilhar tantas coisas supérfluas que podem tornar multidões felizes”.

Não esquecendo os mais carenciados da sociedade, também pede aos fiéis que semeiam dignidade e não há “necessidade de procurar muito pois as situações de carência estão à tua porta”.

“Senhor! Queremos ser pedras vivas da Tua Igreja, promovendo a tolerância, a compreensão, a comunhão entre todos, o trabalho desinteressado nas comunidades e a alegria de ser testemunho do Evangelho nos lugares onde vivemos”, conclui o arcebispo de Braga.