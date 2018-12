"Tweet" de Trump assusta mercados

Os mercados asiáticos reagiram em queda às críticas do Presidente Donald Trump à Reserva Federal norte-americana.



Os investidores temem as consequências do conflito entre o Presidente e o banco central dos Estados Unidos, a par da actual paralisia da administração americana e das tensões comerciais com a China.

A bolsa de Tóquio perdeu 5% e também as praças de Xangai, Banguecoque e Taiwan registaram perdas.