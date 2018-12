​Afeganistão. Ataque contra complexo governamental faz 43 mortos

Um atentado contra um complexo de edifícios do Governo provocou pelo menos 43 mortos e dez feridos, em Cabul, no Afeganistão.



O atentado começou na segunda-feira, quando um bombista suicida fez explodir uma viatura armadilhada em frente a um edifício que alberga o Ministério da Segurança Social.

De seguida, vários homens armados invadiram as instalações. Fizeram vários reféns e envolveram-se em combates com as forças de segurança.

Os confrontos no interior do complexo governamental duraram cerca de sete horas.

A polícia conseguiu retirar 350 civis em segurança antes de dar a operação por terminada.

A autoria do ataque não foi reivindicada.

O atentato aconteceu dias depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter anunciado a intenção de retirar, pelo menos, cinco mil dos 14 mil soldados no Afeganistão.