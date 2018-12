Tsunami. Número de mortos aumenta para 429 na Indonésia

Pelo menos 429 pessoas morreram em resultado do tsunami que, no sábado, atingiu as ilhas de Java e Sumatra, na Indonésia.



De acordo com uma atualização avançada esta terça-feira, há um total de 154 desaparecidos e a possibilidade de encontrar sobreviventes diminui a cada hora que passa.

Ao longo de uma extensão de 100 quilómetros, as equipas de busca estão a utilizar cães, câmaras especiais para detetar corpos e maquinaria pesada para remover os escombros.