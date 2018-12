​Marcelo diz que clima pré-eleitoral começou muito cedo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, diz que o clima pré-eleitoral começou muito cedo.



Numa mensagem de Natal publicada esta terça-feira, no “Jornal de Notícias”, o chefe de Estado fala numa sensação de corrida contra o tempo a cinco meses da primeira de várias eleições.

Marcelo Rebelo de Sousa salienta que há sectores que esperam mais, para compensar adiamentos do passado.

O Presidente da República acrescenta que, apesar de melhorias, um quinto dos portugueses vive em situação ou risco de pobreza e em muitos casos persistem as desigualdades que foram agravadas pela crise.

Marcelo Rebelo de Sousa vai passar este dia de Natal com crianças internadas no serviço de Oncologia do Hospital de São João, no Porto, para mostrar o problema da ala pediátrica não está esquecido.

O Presidente também prometeu que vai falar com a ministra da Saúde, Marta Temido, sobre a situação na maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, que se debate com falta de anestesistas.

Na segunda-feira, Marta Temido disse que a situação na Alfredo da Costa demonstra a necessidade de ter um Serviço Nacional de Saúde (SNS) com profissionais em exclusividade. A falta de anestesistas obriga ao reencaminhamento de grávidas para outros hospitais.