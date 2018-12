Um terço dos comboios ficou parado até às 15h00

Até às 15h00, realizaram-se 67% das ligações ferroviárias previstas para esta segunda-feira.

A informação é avançada pela CP – Comboios de Portugal, segundo a qual foram realizados 504 de um total de 756 comboios programados para o período das 0h-15h.

As ligações de longo curso estão a ser as mais penalizadas na greve dos trabalhadores comerciais da CP, que começou às 12h00. Só se realizaram 47% dos comboios previstos.

Nas zonas urbanas, realizaram-se 66% das ligações em Lisboa e 68% no Porto. Já os comboios regionais concretizaram 69% das ligações programadas.

Os trabalhadores comerciais da CP estão em greve contra o que dizem ser o incumprimento do Governo no que se refere à contratação de quase 90 operacionais.

A paralisação foi convocada pelo Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI) e pela Associação Sindical das Chefias Intermédias de Exploração Ferroviária (ASCEF).

As duas estruturas sindicais afirmam que o executivo e a CP estão em "incumprimento com os trabalhadores" desde 1 de outubro deste ano e afirmam que “têm realizado várias iniciativas e apelos junto da empresa e do Governo para que o processo negocial seja concretizado, não tendo até ao momento obtido qualquer resposta.

Foram decretados serviços mínimos, que pode consultar aqui.

A greve decorre nestes dias 24 e 25 de dezembro.