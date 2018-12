Cristiano Ronaldo recebe prenda de Natal de Bernardeschi

Frederico Bernardeschi, avançado da Juventus, ofereceu uma prenda de Natal ao novo colega de equipa Cristiano Ronaldo.

A prenda do italiano foi um quadro com a cara do camisola 7 português, pintada pelo artista plástico Murran Billli, que partilhou a obra nas redes sociais. Cristiano Ronaldo mostrou o resultado final da pintura.

Bernardeschi chegou à "Vecchia Signora" na temporada passada, e leva já 45 partidas disputadas com a camisola da Juventus. Esta época, soma 14 partidas e dois golos. Já CR7 é reforço desta época, e apontou um total de 12 golos em 22 jogos.