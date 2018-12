Sporting anuncia contratação de Luiz Phellype

O Sporting anunciou a contratação de Luiz Phellype, confirmando a notícia avançada por Bola Branca em tempo oportuno.

O avançado brasileiro de 25 anos vai assim trocar o Paços de Ferreira pelos leões, depois de duas temporadas e meia ao serviço dos castores.

Esta temporada, o avançado levava nove golos em 15 partidas na II Liga, e despediu-se da equipa de Vítor Oliveira com "hat-trick" frente ao Académico de Viseu, no domingo.

Luiz Phellype assinou um contrato válido até 2024, e fica blindado com uma cláusula de rescisão no valor de 60 milhões de euros. Em Portugal também já jogou em Beira-Mar, Estoril e Feirense, antes do Paços de Ferreira.

O goleador brasileiro foi ainda "sondado" pelo Benfica, Braga e Légia de Varsóvia, mas acabou por preferir rumar a Alvalade, onde poderá ser opção para Marcel Keizer a partir do dia 2 de janeiro.

Nas redes sociais, Luiz Phellype deixou uma mensagem de agradecimento aos adeptos pacenses: