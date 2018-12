Boavista homenageia Edu Ferreira

O Boavista fez, esta segunda-feira, uma homenagem a Edu Ferreira, antigo avançado da equipa que faleceu precisamente há um ano.

24 de dezembro. Para muitos um dia de felicidade e celebração do Natal, mas um dia de homenagem para o Boavista, que recorda a vida de Edu Ferreira, avançado que faleceu aos 20 anos de idade, vítima de um tumor no fémur da perna direita.

A homanegem decorreu junto ao Estádio do Bessa, com a presença de alguns adeptos e familiares do jogador.

"Partiu cedo demais, mas já nos deixou tanto. Que ele sirva de exemplo de como enfrentar duras batalhas com garra e um sorriso. Que ele nos lembre a nunca desistirmos. Podemos não ganhar sempre, mas nunca sairemos derrotados. Ele partiu, mas nunca nos irá deixar", escreveu o clube nas redes sociais.



O Boavista retirou a camisola 29, antigo dorsal de Edu Ferreira, "ad aeternum", em homenagem ao jogador.