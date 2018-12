Ramsey pode trocar o Arsenal pela Juventus

A Juventus estará interessada na contratação do médio internacional galês Aaron Ramsey, segundo avança o jornal italiano "Tuttosport".

Ramsey, de 27 anos, está ao serviço do Arsenal desde 2008 e é um dos nomes que integram a lista de capitães de equipa. Com a camisola dos "gunners", o médio já somou um total de 350 partidas. Ainda assim, é já há muito conhecido o impasse contratual que enfrenta com a direção do clube.

De acordo com o jornal italiano, a Juventus já terá entrado em contacto com os representantes do jogador e com o Arsenal para uma eventual contratação já em janeiro. Em último ano de contrato, Ramsey é livre de assinar, a custo zero, por qualquer clube, a partir do dia 1 de janeiro.

Esta época, o internacional galês leva 21 partidas, mas foi apenas titular em sete ocasiões na Premier League, pelo que Unay Emery tem preferido optar por jogadores como Mattéo Guendouzi e Lucas Torreira.