Sporting confirma regresso de Francisco Geraldes

O Sporting oficializou, esta segunda-feira, o regresso do médio Francisco Geraldes para integrar, "desde já, a equipa de futebol principal", anunciou o clube em comunicado.

O médio de 23 anos trabalhou com o plantel leonino na pré-temporada, não fazia parte das contas de José Peseiro e seguiu, por empréstimo, para o Eintracht Frankfurt, onde não somou qualquer minuto oficial devido a lesões.

Geraldes destacou-se nos períodos de empréstimo no Moreirense, onde conquistou uma Taça da Liga em 2016/17, e no Rio Ave, na temporada passada.

O Eintracht Frankfurt já tinha confirmado o regresso de Geraldes a Alvalade, no domingo, em comunicado. "Agradecemos ao Francisco Geraldes todo o seu esforço, desejamos uma recuperação rápida, e muito sucesso no futuro", disse o diretor desportivo da equipa, Bruno Hübner, na página oficial do clube.

O plantel leonino desfruta de dois dias de folga natalícia, e o primeiro treino do médio está marcado para 26 de dezembro, dia de treino solidário, uma tradição em Alvalade. A inscrição de Geraldes, de 23 anos, será feita no dia 2 de janeiro, primeiro dia de mercado, podendo, a partir daí, o jogador ser utilizado por Marcel Keizer.