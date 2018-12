Derrota do Sporting em Guimarães foi "apenas um acidente de percurso"

Litos, antigo médio do Sporting, acredita que a derrota leonina por 1-0 no Estádio D. Afonso Henriques não passa de um percalço, aponta para as lesões de Nani e Wendel como fatores que contribuíram para o resultado negativo e aprova os reforços no mercado de inverno.

Em declarações a Bola Branca, o antigo jogador dos leões entre 1984 e 1992 acredita que a derrota em Guimarães não afetará a equipa no futuro:

"Acredito que o Sporting já esteja recuperado e voltará na máxima força. Terá todas as condições para dar continuidade aos bons resultados e seguir em frente na Taça da Liga e no campeonato frente ao Belenenses".

Litos acredita que as ausências de Nani e Wendel, "dois jogadores num bom momento", contribuiram para a derrota. "Eram dois jogadores já adaptados à ideia do treinador. Principalmente o Nani que é muito importante na equipa".

O segredo para regressar às vitórias? "Mostrar ao grupo o que foi menos bom e realçar o que tem sido bem feito. Foi um acidente de percurso, o campeonato é uma caminhada longa e há sempre resultados menos positivos".

Adrien, Geraldes e Luiz Phellype aprovados

Litos vê com bons olhos um ataque leonino ao mercado de inverno. O antigo treinador do Amora aprovaria um resgate de Adrien Silva, que trocou o Sporting pelo Leicester City: "Com esta lesão do Wendel e Battaglia era importante jogadores para o meio campo, e seria excelente se o Sporting conseguisse o regresso de Adrien".



Quem já está confirmado em Alvalade é Francisco Geraldes. O médio não contava para José Peseiro no início da temporada e seguiu por empréstimo para o Eintracht Frankfurt, onde não somou qualquer minuto oficial. Litos diz que é preciso primeiro perceber se poderá encaixar no plantel, antes de se falar em titularidade:

"Não podemos estar à espera que o Geraldes entre já no 11 inicial, é preciso perceber onde vai encaixar no plantel. Vai lutar pela posição como os outros jogadores, poderá não jogar muito, mas espero que ajude a equipa a ultrapassar as dificuldades".

Para além do jovem médio da formação, o Sporting reforçou-se ainda com Luiz Phellype, avançado que deixa o Paços de Ferreira, da II Liga. Litos acredita que a contratação de um ponta de lança era fulcral:

"O Sporting precisava de um avançado, porque a lesão do Montero limita todas as opções do treinador. Se houver uma lesão ou o castigo do Bas Dost, fica novamente com grandes dificuldades".

Com a derrota em Guimarães, o Sporting caiu para o terceiro lugar da I Liga, com 31 pontos, a cinco pontos do líder FC Porto.