Adeptos do Mainz celebram Natal ao som de Wham

Se a Bundesliga é uma das ligas mais competitivas dentro dos relvados, também nunca desilude nas bancadas.

Os adeptos do Mainz celebraram o Natal ao som do tema icónico de Wham, "Last Christmas".

A equipa liderada por Sandro Schwarz empatou a uma bola no terreno do Hoffenheim e os adeptos celebraram a quadra festiva nas bancadas, com luzes e músicas natalícias.

Confira o momento: