Curry dá prenda de Natal de 42 pontos aos adeptos dos Warriors

Os Golden State Warriors receberam e venceram, na madrugada desta segunda-feira, os Los Angeles Clippers por 129-127.

Stephen Curry esteve em grande destaque na partida ao apontar 42 pontos e seis ressaltos. A menos de cinco segundos do final da partida, quando tudo apontava para o prolongamento, o ex-MVP ultrapassou em drible Montrezi Harrell e finalizou junto ao cesto, consumando a vitória na Oracle Arena.

Kevin Durant apontou um duplo-duplo, com 35 pontos, 12 ressaltos e ainda cinco assistências. Do lado dos Clippers, Tobias Harris registou 32 pontos, Danillo Gallinari e Lou Williams apontaram 25.

Com este resultado, os Warriors somam a segunda vitória consecutiva, com um registo de 23 vitórias e dez derrotas e ocupam o segundo posto da conferência oeste, atrás dos Denver Nuggets. Já a equipa de Los Angeles continua em 6º lugar, com 19 vitórias e 14 derrotas.

A NBA dá folga às equipas neste dia 24 de dezembro, mas regressa já no dia de Natal, com várias partidas de destaque como os Golden State Warriors frente aos Los Angeles Lakers de LeBron James, um Boston Celtics-Philadelphia 76ers e Houston Rockets-Oklahoma City Thunder.

Outros resultados:

Los Angeles Lakers 99-107 Memphis Grizzlies

Portland Trail Blazers 121-118 Dallas Mavericks

Boston Celtics 119-103 Charlotte Hornets

Brooklyn Nets 111-103 Phoenix Suns

Oklahoma City Thunder 112-114 Minnesota Timberwolves

Sacramento Kings 122-117 New Orleans Pelicans

Detroit Pistons 95-98 Atlanta Hawks

Indiana Pacers 105-89 Washington Wizards

Cleveland Cavaliers 92-112 Chicago Bulls

Orlando Magic 91-115 Miami Heat