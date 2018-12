Montemor-o-Novo. Obras no Convento da Saudação arrancam em janeiro

A ministra, que falava, em Évora, à margem da cerimónia de entrega da medalha de mérito cultural ao escultor João Cutileiro, disse ainda que, posteriormente, “em colaboração com o município de Montemor-o-Novo, iniciar-se a reabilitação efetiva do convento”.

O Convento da Saudação, em Montemor-o-Novo, vai ser alvo de obras de reabilitação e a ministra da Cultura, Graça Fonseca, revela que será já a partir do inicio do próximo ano: “A obra irá iniciar-se em janeiro de 2019, durará cerca de um ano nesta fase inicial da intervenção do edificado.”

A 14 de outubro, o monumento não resistiu ao mau tempo desse fim-de-semana com a passagem da tempestade Leslie por Portugal e o bailarino e coreógrafo Rui Horta anunciava aquilo que há muito se receava.

Na página de facebook de “O Espaço do Tempo”, associação cultural que dirige e que funciona dentro do convento, podia ler-se: “O buraco no teto do Convento da Saudação é a metáfora clara para o desprezo a que foi entregue a cultura em Portugal. O desabar da abóbada de um dos mais emblemáticos lugares de criação do nosso país e um dos centros de residências artísticas mais reconhecidos internacionalmente, é uma vergonha nacional e um insulto ao trabalho do Espaço do Tempo e de toda a cultura portuguesa”.

Imediatamente, um coro de vozes não calou a sua indignação e o assunto caiu no colo da nova ministra da Cultura. “Neste momento já temos identificadas as necessidades de intervenção, temos um acordo entre o Estado e o município para o inicio da intervenção já no inicio do próximo ano”, reforça Graça Fonseca, “naquilo que é a necessidade de contenção do edifício para que depois possa ser feita a intervenção de reabilitação geral do edifício.”

Um anuncio que deixou “muito feliz”, Rui Horta. “O Convento da Saudação é uma espécie de doente terminal, está nos cuidados intensivos e a primeira coisa que é necessário fazer, é estabilizar o doente”, expressou o coreógrafo, considerando que “esta primeira intervenção é para segurar o edifício estruturalmente.”

“Estamos muito felizes, hoje”, afirmou aos jornalistas. “Sabemos agora que vamos ter um convento de pé nos próximos 200, 300 anos, mantendo vivo este monumento nacional”.

Esta primeira intervenção, que terá pouca visibilidade, mas é essencial para conter o edifício, vai custar “cerca de um milhão e meio de euros.

O Convento de Nossa Senhora da Saudação pertenceu à Ordem Dominicana e acolheu sempre grande número de religiosas até que, no século XIX, foi ocupado pelo Estado, que aí instalou um asilo (permaneceu até aos anos 60 do século XX). Está classificado como Monumento Nacional, mas a gestão pertence ao município de Montemor-o-Novo e desde 2000, que acolhe a sede e as atividades multidisciplinares da associação cultural “O Espaço do Tempo”.