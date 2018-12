Braga repudia "violência da PSP" no Estádio da Luz

O Braga emitiu um comunicado, esta segunda-feira, em que se queixa dos "atos de violência gratuita" praticados pela Polícia de Segurança Pública durante o intervalo da partida frente ao Benfica, no domingo, no Estádio da Luz.

Segundo o clube minhoto, "as forças de intervenção carregaram indiscriminadamente sobre todos os adeptos, levando a situações de autêntico pânico e desespero entre os presentes, incluindo crianças, mulheres e idosos".

O Braga anunciou que vai avançar com uma "denúncia imediata às entidades competentes para que se apure cabalmente a responsabilidade sobre a violência gratuita exercida sobre os adeptos".

Ainda no comunicado, o Braga lamenta que os atos de violência tenham decorrido "não devido a qualquer comportamento ofensivo dos adeptos do Braga", mas antes pela "incapacidade da PSP em levar a cabo uma recolocação dos adeptos na própria caixa de segurança".

"Selvajaria de país terceiro-mundista", "inadmissível no nosso conceito de desporto e sociedade" e "traumatizantes" são ainda as palavras que a direção bracarense utiliza para descrever as ações da força policial na partida.

O Benfica venceu a partida frente ao Braga por 6-2, com golos de Pizzi, Jardel, Grimaldo, Jonas, Cervi e André Almeida. Do lado da equipa minhoto marcaram Dyego Sousa e João Novais.